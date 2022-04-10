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حصاد (2022/4/9)

ناقشت إلسي أبي عاصي في الحصاد مواضيع عدة، منها: على وقع أزمة سياسية في البلاد البرلمان الباكستاني يصوت بالموافقة على حجب الثقة عن حكومة عمران خان.