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مجريات اليوم 13 للحرب الروسية على أوكرانيا

لم تتوقف الضربات الجوية التي تشنها روسيا على عدة مناطق في أوكرانيا، رغم إعلان موسكو فتح ممرات آمنة في 4 مدن أوكرانية لتمكين المدنيين من النزوح إلى مناطق أكثر أمنا
8/3/2022