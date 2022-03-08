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كاميرا الجزيرة ترصد عملية إجلاء المدنيين إلى كييف

رصد مراسل الجزيرة وصول حافلات إلى العاصمة كييف، وهي تقل مواطنين تم إجلاؤهم من إربين وبوتشا اللتين تشهدان اشتباكات عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية.
8/3/2022