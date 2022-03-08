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حصاد (2022/3/7)

سلط جلال شهدا في ملفات حصاد (2022/3/7) الضوء على آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. وناقش العناوين التالية: معارك تحتدم في شمال كييف وغربها. أسعار معادن ومواد أولية عديدة تتصاعد.