تركيا تعلن عن لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني على أراضيها

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيجتمعان الخميس المقبل في مدينة أنطاليا، بعد جهود دبلوماسية بذلتها تركيا.