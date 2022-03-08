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أزمة الممرات الإنسانية في أوكرانيا

رفضت كييف قرار موسكو فتح 6 ممرات لإجلاء المدنيين مع وقف مؤقت لإطلاق النار خلال عمليات المرور. واعتبرت كييف عرض موسكو غير أخلاقي.