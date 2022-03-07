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حصاد (2022/3/6)

سلط حسن جمول في ملفات حصاد (2022/3/6) الضوء على آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. وسط معارك عنيفة، القوات الروسية تواصل تقدّمها نحو كييف. كاميرا الجزيرة ترصد المواجهات في دونباس.