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نائبة وزير الخارجية الأوكراني..نبحث عن حلول لوقف الحرب الروسية على بلادنا

نائبة وزير الخارجية الأوكراني..نبحث عن حلول لوقف الحرب الروسية على بلادنا
5/3/2022