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لحظات صعبة عاشها طفلان من بلدة العيساوية في القدس

لحظات صعبة عاشها اليوم طفلان من بلدة العيساوية في القدس أثناء اعتقال جنود الاحتلال لهما قرب بلدتهما”