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قصف كثيف في منطقة إربين.. هل اقترب وقت سقوط كييف؟

أفاد مراسل الجزيرة أن منطقة إربين تتعرض منذ صباح اليوم الأحد لقصف كثيف من القوات الروسية، في محاولة للسيطرة على وسط المدينة ومن ثم دخول كييف.