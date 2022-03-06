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تحركات القوات الروسية للوصول إلى كييف

تركزالقوات الروسية معاركها في مثلت شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف سعيا منها للوصول لهذه المدينة، وذلك بعد أيام من سيطرتها على مدينة خيرسون جنوب البلاد.