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كاميرا الجزيرة ترصد الأوضاع الميدانية من خاركيف شرقي كييف

كاميرا الجزيرة ترصد الأوضاع الميدانية من خاركيف شرقي كييف، وتظهر آثار القصف المدفعي في الطريق المؤدي لحي هيرزون بالمنطقة الصناعية.