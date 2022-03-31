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كاميرا الجزيرة ترصد الأوضاع الميدانية من خاركيف شرقي كييف

كاميرا الجزيرة ترصد الأوضاع الميدانية من خاركيف شرقي كييف، وتظهر آثار القصف المدفعي في الطريق المؤدي لحي هيرزون بالمنطقة الصناعية.
31/3/2022