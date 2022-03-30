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حصاد (29/3/2022)

ناقشت فدى باسيل في الحصاد مواضيع عدة: في أول خطوة من نوعها منذ بدء حرب أوكرانيا، روسيا تعلن تقليص نشاطها العسكري وتقول إن التعهد بخفض التصعيد ليس وقفا لإطلاق النار.