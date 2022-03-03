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حرب روسيا على أوكرانيا.. قصف وآليات عسكرية مدمرة واحتجاجات

حرب روسيا على أوكرانيا.. قصف وآليات عسكرية مدمرة واحتجاجات
3/3/2022