حصاد (28/3/2022)

ناقش حسن جمول في الحصاد مواضيع عدة منها: عشية بدء أول محادثات روسية أوكرانية مباشرة، موسكو تتمسك بشرط نزع سلاح أوكرانيا. مستشار الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد كييف للتفاوض بشأن وضعية الدونباس.