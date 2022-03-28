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حصاد (27/3/2022)

ناقش عبد القادر عياض مواضيع عدة في الحصاد منها: القوات الروسية تحاصر تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، وعمدة المدينة يقول للجزيرة إن القوات الروسية تستخدم أسلحة غير تقليدية.