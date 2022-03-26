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تعرف على آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا

قالت القوات الأوكرانية إنها سيطرة على قرية بروفارسكي بضواحي العاصمة كييف، في المقابل قالت القوات الروسية إنها قصفت أهدافا في أوكرانيا بصواريخ إسكندر روسية.