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ماذا تعرف عن القنابل الفراغية؟

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو شهر، وجهت اتهامات عديدة إلى روسيا بمهاجمة الأوكرانيين بقنابل فراغية، وهي أسلحة كثيفة التفجير، دانتها العديد من المنظمات الدولي.