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جراء صاروخ روسي.. حريق في مبنى سكني في كييف

رصد مراسل الجزيرة تفاصيل حادث حريق اندلع في مبنى سكني في منطقة سفياتوشينسكي في كييف جراء إصابته بشظايا صاروخ روسي عقب تصدي المضادات الأوكرانية للقصف.