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ميدانيا.. إلى أين وصل الزحف الروسي في أوكرانيا؟

قال مستشار الرئيس الأوكراني إن خطوط القتال الأمامية في حالة جمود لأن روسيا ليس لديها قوات كافية للتقدم أكثر، في وقت يستمر فيه القصف الروسي في دونيتسك.