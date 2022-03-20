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مظاهرات في فرنسا تضامنا مع أوكرانيا

خرجت مظاهرات في مدن فرنسية عدة تضامنا مع أوكرانيا وللمطالبة بوقف الحرب الروسية عليها، ودعا متظاهرون في باريس إلى إنقاذ الشعب الأوكراني وإقامة ممرات إنسانية آمنة.