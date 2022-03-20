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حصاد (19/3/2022)

سلط جلال شهدا الضوء على مواضيع عدة في نشرة الحصاد منها: القوات الروسية تعلن استخدامها صواريخ أسرع من الصوت والقوات الأوكرانية تقول إنها أوقفت تقدم القوات الروسية نحو العاصمة.