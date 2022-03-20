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تعرف على أهم 3 صواريخ روسية فرط صوتية

من ضمن القدرات العسكرية التي تفتخر بامتلاكها موسكو 3 صواريخ لها قدرات كبيرة من حيث إمكانية حمل الرؤوس النووية والسرعة الفائقة وإصابة الأهداف وتجاوز الصواريخ المضادة.