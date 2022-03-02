مدة الفيديو 02 minutes 20 seconds 02:20

صور وأحداث القصف الروسي على أوكرانيا

اشتداد وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني.. تقرير غرافيك يبين صورا وأحداثا متفرقة في عدة مدن بأوكرانيا.