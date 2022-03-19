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واشنطن تحذّر بكين من عواقب إذا قدمت مساعدة لروسيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ بوجود تداعيات وعواقب إذا قدمت الصين مساعدة مادية لروسيا.