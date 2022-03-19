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حصاد (18/3/2022)

سلطت سلمى الجمل الضوء على مواضيع عدة في نشرة الحصاد منها: ماكرون يعرب عن قلق شديد على مصير ماريوبول المحاصرة خلال اتصال مع بوتين، والرئيس الروسي يتهم أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب.