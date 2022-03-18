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الجزيرة ترصد آثار القصف الأوكراني على حي كيروفسكي

أعلن انفصاليو دونيتسك مقتل 4 مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على حي كيروفسكي غربي مدينة دونيتسك. مراسل الجزيرة رصد آثار القصف الذي خلف دمار كبيرا.