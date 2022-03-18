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إحياء ذكرى الثورة السورية في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا

أحيا السوريون في مناطق سيطرة المعارضة (شمالي سوريا) الذكرى الحادية عشرة للثورة ضد النظام، لتأكيد استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق أهدافه.
18/3/2022