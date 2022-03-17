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استمرار الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف

تواصل في الساعات الأخيرة شن ضربات صاروخية وإلقاء قنابل روسية على البنية التحتية والأحياء السكنية في العاصمة الأوكرانية كييف، حسب هيئة الأركان الأوكرانية.