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استمرار الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة كييف

تواصل في الساعات الأخيرة شن ضربات صاروخية وإلقاء قنابل روسية على البنية التحتية والأحياء السكنية في العاصمة الأوكرانية كييف، حسب هيئة الأركان الأوكرانية.
16/3/2022