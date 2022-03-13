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معلومات عن منظومة صواريخ إيغلا الروسية

حديث موسكو عن صواريخ “إيغلا” واستخدامها، والتحري عن الدول في أوروبا الشرقية التي زودت الجيش الأوكراني بها، في التقرير بعض المعلومات المرتبطة بهذا الصاروخ.
13/3/2022