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معلومات عن منظومة صواريخ إيغلا الروسية

حديث موسكو عن صواريخ “إيغلا” واستخدامها، والتحري عن الدول في أوروبا الشرقية التي زودت الجيش الأوكراني بها، في التقرير بعض المعلومات المرتبطة بهذا الصاروخ.