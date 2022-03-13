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طرق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

تتجه الأنظار إلى مسارات تحرك قوافل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا مع تهديد موسكو بأن هذه القوافل ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.