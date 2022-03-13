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تعرف على تاريخ الدولة الأوكرانية منذ العام 1918

أعلن عن قيام جمهورية أوكرانيا السوفياتية عقب الثورة البلشفية في فبراير/شباط 1918، وفي العام 1991 نالت أوكرانيا استقلالها بعد الاستفتاء الشعبي.