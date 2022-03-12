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مدة الفيديو 02 hours 53 minutes 30 seconds
02:53:30
حصاد (11/3/2022)
ناقش حسن جمول، في حصاد الأخبار، مواضيع مختلفة تصدرها الساسة في موسكو وواشنطن وعواصم غربية حليفة. حديث عن عقوبات وتأكيد من الرئيس الأميركي بعدم خوض حرب عالمية.
12/3/2022
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