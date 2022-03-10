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بسب العقوبات الغربية.. ضربة موجعة لأسواق الأسهم الروسية

لا تزال أسواق الأسهم الروسية مغلقة بقرار عزته السلطات إلى الظروف الراهنة التي أدت إلى تراجع سعر صرف الروبل مع تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية.