مدة الفيديو 02 minutes 50 seconds 02:50

صور ومشاهد للحرب الروسية على أوكرانيا

استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا لليوم السادس، مشاهد من أوكرانيا على الخريطة حصيلة الأيام السابقة للحرب.