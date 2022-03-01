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صور ومشاهد للحرب الروسية على أوكرانيا

استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا لليوم السادس، مشاهد من أوكرانيا على الخريطة حصيلة الأيام السابقة للحرب.
1/3/2022