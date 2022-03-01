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جمع تبرعات للمقاتلين ضمن صفوف الانفصاليين في أوكرانيا

تتواصل عمليات جمع التبرعات للمقاتلين ضمن صفوف الانفصاليين الموالين لروسيا على خطوط المواجهات.
1/3/2022