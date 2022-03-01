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الحصاد 2022/2/28

سلطت إلسي أبي عاصي الضوء في ملفات “الحصاد” بتاريخ (2022/2/28) الضوء على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية تحت العناوين التالية: – معارك تحتدم وجبهات متزامنة – اتفاق على استئناف المفاوضات –