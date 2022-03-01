أوكرانيا وحلم الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي

يعود حلم أوكرانيا الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي إلى قبل عقدين من الزمن، لكنه واجه عقبات مختلفة حالت دون تحقيق أي منهما.
28/2/2022