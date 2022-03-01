أوكرانيا وحلم الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي

يعود حلم أوكرانيا الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي إلى قبل عقدين من الزمن، لكنه واجه عقبات مختلفة حالت دون تحقيق أي منهما.