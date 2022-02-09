مدة الفيديو 02 minutes 36 seconds

النظام الصحي في أفغانستان يواجه تحديات جمة

يواجه القطاع الصحي في أفغانستان تحديات جمة أدت إلى عجزه عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، أبرزها تراجع الدعم المالي والمساعدات الخارجية المقدمة للمستشفيات.
9/2/2022