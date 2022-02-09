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النظام الصحي في أفغانستان يواجه تحديات جمة

يواجه القطاع الصحي في أفغانستان تحديات جمة أدت إلى عجزه عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، أبرزها تراجع الدعم المالي والمساعدات الخارجية المقدمة للمستشفيات.