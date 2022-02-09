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العقوبات الأفريقية على مالي تلقي بظلالها على قطاع الأعمال

ألقت العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها دول أفريقية ضد مالي وإغلاق جيرانها الحدود معها بظلالها بشكل واضح على قطاع الأعمال والاقتصاد بالبلاد.
8/2/2022