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العقوبات الأفريقية على مالي تلقي بظلالها على قطاع الأعمال

ألقت العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها دول أفريقية ضد مالي وإغلاق جيرانها الحدود معها بظلالها بشكل واضح على قطاع الأعمال والاقتصاد بالبلاد.