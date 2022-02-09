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الحصاد 2022/2/8

سلّطت فدى باسيل في ملفات حصاد 2022/2/8 الضوء على القضايا التالية: – عملية إسرائيلية في نابلس. – تداعيات حل مجلس القضاء في تونس. – إشارات إيجابية من فيينا. – جهود أوروبية لحل الأزمة مع روسيا.