مدة الفيديو 20 minutes 30 seconds 20:30

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2022/2/8

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ 2022/2/8 أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، ومنها تفاعل النشطاء في السودان مع حملة “أنقذوا أطفال المايقوما”،