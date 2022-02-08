مدة الفيديو 01 minutes 08 seconds 01:08

بعد تراجع احتياطياتها.. هل ستصبح القهوة مشروب الأغنياء فقط؟

هوت احتياطيات القهوة العالمية لأدنى مستوى لها في 21 عاما، فما مصير أسعار هذا المنتج الشعبي واسع الاستهلاك؟ وهل ستصبح مشروب الأغنياء فقط؟