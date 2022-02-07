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مدة الفيديو 21 minutes 16 seconds
21:16
نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/6)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/6) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قضية الطفل سوري المختطف فواز القطيفان بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه تعرضه للتعذيب على أيدي خاطفيه.
6/2/2022
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