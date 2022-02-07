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الحصاد 2022/2/6

سلطت إلسي أبي عاصي في ملفات الحصاد بتاريخ 2022/2/6 الضوء على الملفات التالية: تونس وأزمة الرئيس مع القضاء ترقب للحسم في فيينا أزمة أوكرانيا وسجال غزو محتمل جدل إسرائيل في قمة أديس أبابا