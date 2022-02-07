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إنشاء لجنة عليا لقيادة العمليات العسكرية في بوركينا فاسو

أعلن المقدم سانداوغو داميبا، رئيس الحركة الوطنية للحماية والإصلاح في بوركينا فاسو، إنشاء لجنة عليا لقيادة العمليات العسكرية في عموم التراب الوطني.