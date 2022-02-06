مدة الفيديو 03 minutes 07 seconds 03:07

القمة الأفريقية.. ما أبرز الملفات المطروحة للنقاش؟

في اليوم الأول من أعمال القمة الأفريقية، قال رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي إن الوضع الأمني في القارة شهد زيادة في معدلات الإرهاب وتغيرات غير دستورية.