مدة الفيديو 02 minutes 32 seconds 02:32

تدريب متطوعين أوكرانيين على أجواء حرب محتملة مع الروس

تدرب منظمات راديكالية متطوعين أوكرانيين من شرائح عمرية مختلفة على حرب محتملة مع روسيا، لمساعدة الجيش الأوكراني في حال هوجمت بلادهم.