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تدريب متطوعين أوكرانيين على أجواء حرب محتملة مع الروس

تدرب منظمات راديكالية متطوعين أوكرانيين من شرائح عمرية مختلفة على حرب محتملة مع روسيا، لمساعدة الجيش الأوكراني في حال هوجمت بلادهم.
4/2/2022