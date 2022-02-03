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حياة ذكية- هواوي تطلق هاتفين رائدين في الرياض

استعرضت حلقة (2022/2/2) من برنامج “حياة ذكية” الهواتف التي اطلقتها شركة هواوي الصينية في الرياض، وكاميرا على لوحة قيادة السيارات قد تنقذ حياة السائق.