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مدة الفيديو 58 minutes 47 seconds
58:47
الحصاد 2022/2/2
سلطت إلسي أبي عاصي في ملف حصاد 2022/2/2 الضوء على عدة ملفات: – قوات أميركية إلى شرق أوروبا. – النفط وقرارات أوبك بلس. – الإمارات ودعم عسكري من إسرائيل. – مسار فيينا بين آمال وتحذيرات
2/2/2022
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