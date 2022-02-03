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الحصاد 2022/2/2

سلطت إلسي أبي عاصي في ملف حصاد 2022/2/2 الضوء على عدة ملفات: – قوات أميركية إلى شرق أوروبا. – النفط وقرارات أوبك بلس. – الإمارات ودعم عسكري من إسرائيل. – مسار فيينا بين آمال وتحذيرات